Участники акции в Тбилиси опять идут на штурм парламента

Тбилиси, , 22:47 — REGNUM Акция у здания парламента продолжается, остаются на месте основные организаторы протеста — лидеры «Национального движения» и «Европейской Грузии», которые периодически делают комментарии для журналистов и отдельно дают распоряжения мобилизованным на месте сторонникам.

После очередных указаний, прозвучавших со стороны Ники Мелии («Национальное движение») и Гиги Бокерии («Европейская Грузия») часть митингующих, в основном мускулистых молодых мужчин, направилась к окружившему парламент полицейскому кордону и вступила в очередное противоборство с сотрудниками полиции.

Некоторые, наиболее настойчивые участники акции, отобрали у полицейских щиты и дубинки и стали напирать на кордон с тем, чтобы прорваться в здание парламента.

В самом здании продолжают оставаться депутаты (как большинства, так и оппозиции, в том числе члены двух партий — организаторов акции), здесь же находятся глава МВД Георгий Гахария и премьер Мамука Бахтадзе. Периодически представители правительства обращаются к участникам акции и призывают их прекратить антиконституционные действия.

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Специальная служба госохраны попросила журналистов выйти из здания парламента, объяснив свое требование обеспечением их же безопасности, что опротестовали съемочные группы поддерживающих акцию протеста телекомпаний.

К зданию парламента стали подходить иностранные дипломаты. Как пояснил журналистам посол Германии, он пришел сюда, чтобы разобраться в ситуации.

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