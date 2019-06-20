Четверг, 20 Июня 2019 года
22:55:27 МСК

Участники акции в Тбилиси опять идут на штурм парламента

Политика

Мобилизованные у здания парламента молодчики отбирают у полицейских щиты

Тбилиси, 20 июня 2019, 22:47 — REGNUM  Акция у здания парламента продолжается, остаются на месте основные организаторы протеста — лидеры «Национального движения» и «Европейской Грузии», которые периодически делают комментарии для журналистов и отдельно дают распоряжения мобилизованным на месте сторонникам.

После очередных указаний, прозвучавших со стороны Ники Мелии («Национальное движение») и Гиги Бокерии («Европейская Грузия») часть митингующих, в основном мускулистых молодых мужчин, направилась к окружившему парламент полицейскому кордону и вступила в очередное противоборство с сотрудниками полиции.

Некоторые, наиболее настойчивые участники акции, отобрали у полицейских щиты и дубинки и стали напирать на кордон с тем, чтобы прорваться в здание парламента.

В самом здании продолжают оставаться депутаты (как большинства, так и оппозиции, в том числе члены двух партий — организаторов акции), здесь же находятся глава МВД Георгий Гахария и премьер Мамука Бахтадзе. Периодически представители правительства обращаются к участникам акции и призывают их прекратить антиконституционные действия.

Читайте также: Ситуация у парламента Грузии обострилась — возможен штурм

Специальная служба госохраны попросила журналистов выйти из здания парламента, объяснив свое требование обеспечением их же безопасности, что опротестовали съемочные группы поддерживающих акцию протеста телекомпаний.

К зданию парламента стали подходить иностранные дипломаты. Как пояснил журналистам посол Германии, он пришел сюда, чтобы разобраться в ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузинская оппозиция выдвинула властям четыре требования

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Грузии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить