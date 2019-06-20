«Борис Джонсон сказал бы пассажирам «Титаника», что спасение неизбежно»

Лондон, , 22:14 — REGNUM Бывший глава британского МИДа — популист, который «скажет абсолютно все, чтобы угодить публике», уверен историк Макс Хастингс, 20 июня передает агентство Associated Press.

«Борис сказал бы пассажирам «Титаника», что спасение неизбежно», — отметил историк в интервью журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 июня Джонсон, лидер предварительного голосования в гонке за пост премьер-министра Великобритании, пообещал «светлое будущее для всех».

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