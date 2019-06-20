Четверг, 20 Июня 2019 года
22:30:02 МСК

«Борис Джонсон сказал бы пассажирам «Титаника», что спасение неизбежно»

Политика

Бывший министр иностранных дел «скажет абсолютно все, чтобы угодить публике»

«Борис Джонсон сказал бы пассажирам «Титаника», что спасение неизбежно»
Цитата из к/ф «Титаник». реж Джеймс Кэмерон. 1997. США

Лондон, 20 июня 2019, 22:14 — REGNUM  Бывший глава британского МИДа — популист, который «скажет абсолютно все, чтобы угодить публике», уверен историк Макс Хастингс, 20 июня передает агентство Associated Press.

«Борис сказал бы пассажирам «Титаника», что спасение неизбежно», — отметил историк в интервью журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 июня Джонсон, лидер предварительного голосования в гонке за пост премьер-министра Великобритании, пообещал «светлое будущее для всех».

Читайте также: Борис Джонсон готов изложить «всей Великобритании» свой план по Brexit

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Великобритании
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить