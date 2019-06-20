Зеленский ищет нового главу Управления делами

Киев, , 22:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на пост главы Управления делами главы государства. Распоряжение Зеленского опубликовано сегодня, 20 июня, на сайте президента Украины.

Государственное управление делами занимается материально-техническим и социально-бытовым обеспечением работы президента Украины, правительства, Верховной рады и ряда других органов государственной власти. Предыдущий глава этого ведомства — Иван Куцик — был уволен новым президентом Зеленским. Исполнять обязанности главы управления делами стал заместитель Сергей Борзов.

«Объявить конкурс на занятие вакантной должности руководителя Госуправления делами», — сказано в распоряжении Зеленского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выиграв выборы на Украине и придя к власти, Зеленский не располагает обширной политической командой, которая могла бы проводить его политические решения и обещания в жизнь.