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Борис Джонсон готов изложить «всей Великобритании» свой план по Brexit

Политика

Кандидат в премьер-министры Великобритании обещает «светлое будущее для всех»

Борис Джонсон готов изложить «всей Великобритании» свой план по Brexit
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Brexit

Лондон, 20 июня 2019, 21:57 — REGNUM  Бывший глава британского МИДа и наиболее вероятный будущий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов отправиться в предвыборный тур по стране, 20 июня передает агентство Associated Press.

«Я с нетерпением жду возможности поехать через всю Великобританию и изложить свой план по Brexit, объединению нашей страны и созданию светлого будущего для всех», — заявил Джонсон в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 июня Джонсон победил в последнем туре предварительного голосования среди законодателей от Консервативной партии, его соперником в финальном голосовании станет действующий глава британского МИДа Джереми Хант.

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Внутренняя политика Великобритании
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