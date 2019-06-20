Партия Бурджанадзе против укрепления позиций последователей Саакашвили

Тбилиси, , 21:29 — REGNUM Инцидент в грузинском парламенте, в ходе которого сторонники Саакашвили и Бокерии сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия, был встречен резкой критикой со стороны представителя партии Нино Бурджанадзе «Объединенная Грузия», Анзора Бицадзе:

«Сегодняшняя власть ещё раз доказала свою бесхребетность и вредоносность. Она ещё раз выстрелила в свою и без того хромую ногу. Сегодняшний инцидент ещё больше обострил российско-грузинские отношения и отбросил их назад. Это была провокация против собственного народа! «Грузинская мечта» в очередной раз передала флаг в руки сторонникам идеологии Саакашвили, которые снова узурпируют роль защитника чести и достоинства грузинского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, стартовавшая сегодня в парламенте Грузии Межпарламентская ассамблея православия завершилась скандалом. Заседание было прервано после того, как председательствующий на нём российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло главы законодательного органа Грузии и попытался продолжить работу по проведению собрания на русском языке.