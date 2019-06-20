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Парламент Латвии приблизил «алковойну» с Эстонией

Политика

Поддержал идею президента о снижении налога на алкоголь

Парламент Латвии приблизил «алковойну» с Эстонией
Дарья Драй © ИА REGNUM
Алкоголь

Рига, 20 июня 2019, 21:10 — REGNUM  Латвийский парламент (Сейм) принял в первом чтении поправки по снижению ставки акцизного налога на крепкий алкоголь на 15%, сообщает новостной портал delfi.lv.

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«За» поправки к закону проголосовало 61 парламентария, «против» — 8. Сейм также постановил, что рассмотрение поправок будет проходить в срочном порядке. Цель поправок — не допустить уменьшения объема торговли алкогольными напитками в Латвии и поступлений в госбюджет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в Латвии вступили в силу новые положения налоговой реформы. Ставка акциза на крепкие алкогольные напитки в Латвии стала такой же, как в Литве, но осталась значительно ниже, чем в Эстонии. Эстония, в свою очередь, решила снизить акцизы, что не понравилось латвийским властям. Латвийский президент Кришьянис Кариньш назвал данное решение «развязыванием войны».

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Экономика Латвии
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