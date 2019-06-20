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МИД Ирана: США лгут о сбитом над международными водами беспилотнике

Политика

«Мы не хотим войны, но мы будем твёрдо защищать свои небо, землю и воды»

Тегеран, 20 июня 2019, 20:57 — REGNUM  Тегеран докажет, что США лгут, когда заявляют о том, что их беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве, заявил 20 июня глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter.

«США экономически терроризируют Иран, скрытно действуют против нас, а теперь ещё и вторгаются на нашу территорию. Мы не хотим войны, но будем твёрдо защищать свои небо, землю и воды. Мы обратимся в ООН по поводу новой агрессии и докажем, что США лгут о международном пространстве», — написал министр иностранных дел Ирана.

Напомним, 20 июня иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США. Иранская сторона утверждает, что летательный аппарат был сбит после того как нарушил границу воздушного пространства страны.

Пентагон заявляет, что их беспилотник был уничтожен над международными водами.

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Противостояние Ирана и США
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