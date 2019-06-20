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Спикер парламента Узбекистана назначен генпрокурором страны

Политика

После смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Нигматулла Юлдашев был назначен временно исполняющим обязанности президента страны

Спикер парламента Узбекистана назначен генпрокурором страны
Khabar 24

Ташкент, 20 июня 2019, 19:52 — REGNUM  Председатель сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Нигматилла Юлдашев назначен генеральным прокурором республики, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Прежний глава надзорного органа Отабек Муродов освобожден от должности генерального прокурора в соответствии с пунктом 12 статьи 93 Конституции Узбекистана

Муродов возглавлял Генеральную прокуратуру с 31 января 2018 года, до этого, с 2017 года, он трудился на посту государственного советника президента, а еще ранее, с 2015 года, работал в должности заместителя министра юстиции.

Новый генпрокурор Нигматилла Юлдашев с 2011 года работал министром юстиции, сам он выходец из органов прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Нигматулла Тулкинович Юлдашев был назначен https://regnum.ru/news/2174722.html временно исполняющим обязанности президента страны.

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Политическая жизнь Узбекистана
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