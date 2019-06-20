Спикер парламента Узбекистана назначен генпрокурором страны

Ташкент, , 19:52 — REGNUM Председатель сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Нигматилла Юлдашев назначен генеральным прокурором республики, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Прежний глава надзорного органа Отабек Муродов освобожден от должности генерального прокурора в соответствии с пунктом 12 статьи 93 Конституции Узбекистана

Муродов возглавлял Генеральную прокуратуру с 31 января 2018 года, до этого, с 2017 года, он трудился на посту государственного советника президента, а еще ранее, с 2015 года, работал в должности заместителя министра юстиции.

Новый генпрокурор Нигматилла Юлдашев с 2011 года работал министром юстиции, сам он выходец из органов прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Нигматулла Тулкинович Юлдашев был назначен https://regnum.ru/news/2174722.html временно исполняющим обязанности президента страны.