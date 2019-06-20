Конституционный суд Украины: Роспуск Верховной рады — законный

Киев, , 19:46 — REGNUM Конституционный суд Украины сегодня, 20 июня, обнародовал официальное решение о том, что указ о роспуске нынешнего созыва Рады президента Зеленского является законным, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Конституционный суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции (конституционности) указа президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов» от 21 мая 2019 № 303/2019. Этим решением Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) указ президента», — говорится в сообщении.

За несколько часов до официального комментария суда информацию о признании законности указа Зеленского обнародовали ведущие СМИ Украины. По информации источников целого ряда изданий, за такое решение проголосовали 11 судей КСУ, против — 5.

Таким образом, досрочные парламентские выборы на Украине состоятся 21 июля. Соответственно, избирательная кампания, которая формально стартовала раньше, но фактически начнется в полную силу завтра, 21 июня, будет самой короткой в истории Украины.

Комментариев от администрации президента или Верховной рады относительно этого решения в настоящий момент еще нет.