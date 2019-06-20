Новгородский губернатор решил неозвученный вопрос с «прямой линии»

Великий Новгород, , 19:42 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, комментируя итоги «прямой линии» с Владимиром Путиным, сообщил о вопросе из региона, который не прозвучал в эфире, но уже решён. Как сообщает пресс-центр правительства области, его направила жительница Великого Новгорода, которой не подключали квартиру к системе газоснабжения.

Никитин подробно рассказал о решении вопроса, в котором обнаружились «две коллизии».

«Газ подключается по стоякам, по подъездам, и он не может быть заведён в квартиру, пока газовики не обойдут всех в подъезде и не убедятся, что в них есть газовое оборудование или стоит заглушка. И если собственник квартиры в ней не проживает постоянно и его не найти, то такая квартира «держит» все остальные. А без собственника вопрос решить нельзя», — сообщил Никитин об одной из них.

Вторая проблема, по словам губернатора, носит федеральный характер и касается ращницы в тарифах на электричество — она зависит от наличия газа в квартире.

«Если есть газ, то электричество дороже. Газ заведён в дом, но ещё не поступает в квартиру, а тариф уже вырос. Мы соответствующее обращение в правительство страны, конечно же, направим», — пояснил глава Новгородской области.

Андрей Никитин подчеркнул, что все обращения, которые поступили на «прямую линию» Владимира Путина из Новгородской области, будут рассмотрены.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, состоялась ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». В таком формате президент России пообщался с народом уже в 17-й раз. Всего на «прямую линию» поступило более 1,5 млн вопросов и обращений. Одно из них, о котором перед эфиром сообщили новгородские СМИ, — от жителей Шимска, которые написали президенту о «варварской» медицинской реформе в Новгородской области.

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