Правительство РФ отрывается от «почвы реальности» – Константин Затулин

Москва, , 19:30 — REGNUM В правительстве РФ тон задают либералы, которые считают нужным сначала собрать деньги, а потом тратить, что, в свою очередь, вызывает у народа претензии, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом он заявил 20 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале в рамках полемики вокруг «Прямой линии» президента РФ.

«Слова «мусорная реформа» навязаны теми либералами в правительстве, которые слово «реформа» постоянно суют туда, куда не надо, — сказал Затулин. — Да, к сожалению, правительство РФ, в котором задают тон либералы, сначала считает нужным собрать деньги, а потом тратить. Поэтому у людей претензии. А кто они (члены правительства — прим. ИА REGNUM )? Сторонники Глазьева сидят в правительстве? С 1990-х годов заказы правительства на экономические разработки принимаются в одном и том же центре, который носит имя Гайдара… В чём проблема правительства? Я считаю, что правительство отрывается от почвы реальности, когда думает, что очередную проблему можно решить курортным сбором или мусорным тарифом. Сейчас ситуация такова, что людей всё раздражает. Раздражает любой случай и любой повод для протеста: храм в центре Екатеринбурга, мусорный тариф».

Это, по словам Затулина, очень рискованный и уязвимый момент.

«Даже мусорная реформа, которая сейчас проходит, мы её анализируем в очень уязвимый момент: ничего не создано, а раздражение всё растёт. Поэтому надо быть очень внимательными и к словам, и к рецептам», — сказал Затулин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин пообещал лично контролировать реализацию мусорной реформы. Об этом глава государства заявил в ходе «прямой линии». Во время «прямой линии» российскому лидеру продемонстрировали присланные фотографии из ряда регионов России, на которых были запечатлены навалы мусора.

«Надо внимательно посмотреть на эти картинки, откуда они взялись, — сказал глава государства. — Несмотря на то, что это вроде непривлекательная тема — мусор, но я тоже за этим буду поглядывать».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин пообещал лично контролировать ход мусорной реформы