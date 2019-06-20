Володин отметил применение IT-технологий в оптимизации процессов управления

Красногорск, , 19:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о поддержке подходов руководства Московской области по оптимизации управления.

«Мы поддерживаем подходы, которые использует правительство Московской области по оптимизации процессов управления в различных сферах, которые относятся к полномочиям региональных и муниципальных властей. Этот опыт интересен и требует распространения в других регионах», — сказал Володин.

Володин посетил Центр управления регионом в подмосковном Красногорске. Он был создан в Московской области в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и позволяет в режиме реального времени отслеживать и решать повседневные проблемы, которые возникают у жителей региона в самых различных сферах — в здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечении жильем и так далее.

«Использование цифровых технологий в работе с жалобами и обращениями граждан дает результат. Электронные сервисы упрощают людям доступ к государственным и муниципальным услугам, сокращают срок их предоставления, позволяют гражданам контролировать процесс выполнения», — отметил спикер Госдумы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил ряд цифровых решений, которые действуют в центре управления регионом. В частности, в Подмосковье создана электронная система, которая позволяет жителям через специальное приложение в телефоне отслеживать прибытие машин «скорой помощи».

Спикер Госдумы ознакомился с онлайн-системой, созданной для оказания помощи дольщикам, чтобы люди сами могли видеть состояние и сроки достройки проблемных объектов.

Губернатор московской области Андрей Воробьев обратился к Володину и вице-спикеру Госдумы Сергею Неверову («Единая Россия»), также принявшему участие во встрече, с просьбой продолжить работу над законами, в первую очередь, в сфере цифровизации, чтобы электронные решения были распространены на как можно большее количество направлений и работали в интересах людей. В качестве примера он привел необходимость совершенствования законодательства, чтобы родители, определяя детей в школу, могли не только встать в электронную очередь, но и подать полный пакет документов в электронном виде.

«Такие решения создают новое качество власти. В то же время есть проблемы, которые требуют законодательной работы на федеральном уровне», — отметил Володин.

Он подчеркнул, что все эти вопросы будут обсуждаться в ходе больших парламентских слушаний по развитию цифровой экономики, которые пройдут в Госдуме 8 июля. Володин отметил, что к участию в них приглашены представители регионов.