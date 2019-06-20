Эрдоган уверен, что санкций за С-400 не будет

Стамбул, Турция, 20 июня 2019, 19:06 — REGNUM Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что США не введут санкции за покупку Турцией российских комплексов ПВО С-400, 20 июня передает агентство Reuters.
«Я не вижу никакой возможности, чтобы эти санкции были введены», — заявил Эрдоган на пресс-конференции для иностранных журналистов в Стамбуле.
Эрдоган отметил, что в случае каких-либо санкций со стороны США у Турции «будут собственные санкции».
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