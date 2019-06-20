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Эрдоган уверен, что санкций за С-400 не будет

Политика

Турции «будут собственные санкции»

Эрдоган уверен, что санкций за С-400 не будет
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Эрдоган

Стамбул, Турция, 20 июня 2019, 19:06 — REGNUM  Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что США не введут санкции за покупку Турцией российских комплексов ПВО С-400, 20 июня передает агентство Reuters.

«Я не вижу никакой возможности, чтобы эти санкции были введены», — заявил Эрдоган на пресс-конференции для иностранных журналистов в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что в случае каких-либо санкций со стороны США у Турции «будут собственные санкции».

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