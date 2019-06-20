Вопросы, заданные Путину, характерны для всех субъектов РФ — Рашид Темрезов

Черкесск, , 19:05 — REGNUM Все проблемы, которые были подняты в ходе «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, касаются так или иначе каждого субъекта РФ. Поэтому органы власти должны изучить их и взять под контроль в своем регионе. Такое мнение высказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«Многие проблемные вопросы, которые поднимали люди, характерны для разных регионов страны, независимо от географии. По итогам «прямой линии» будет сформирован перечень поручений, который мы обязательно примем к исполнению и на контроль», — отметил руководитель субъекта.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, состоялась «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. Граждане России могли задать президенту волнующие их вопросы. Число обращений превысило два миллиона. В основном они касались социальных вопросов, реализации национальных проектов, вопросов внешней политики.

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