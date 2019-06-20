«Прямой линией» Путин доказал свою уникальность: глава Госсобрания Башкирии

Уфа, , 19:04 — REGNUM В ходе проведения «прямой линии» президент России Владимир Путин в очередной раз доказал свою уникальность среди мировых лидеров. Об этом заявил спикер Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачёв.

«Этот формат общения с жителями страны, традицию которого глава государства заложил почти два десятка лет назад, не имеет аналогов в мире. Ни один мировой лидер не смог не только придумать нечто подобное, но даже скопировать. Пожалуй, ни одна другая передача не имеет такой популярности и такого отклика на отечественном телевидении, как «прямая линия», — считает глава регионального парламента.

Он отметил, что эфир в очередной раз собрал миллионы вопросов, решение которых на виду у всей страны требует от главы государства максимальной профессиональной компетентности, абсолютного владения информацией по всем темам, умения сходу принимать единственно правильное решение. Причём традиция таких встреч с гражданами страны не прерывалась даже в сложные для страны годы, в условиях нестабильной политической и экономической обстановки.

Толкачёв констатировал, что и в этот раз не обошлось без неудобных вопросов: это и сложности в рамках реализации «мусорной реформы», экономические мотивы такого непопулярного решения как повышение НДС. Также президент ответил и на все важные для населения вопросы внутренней политики.

«Это доступность первичного звена здравоохранения, льготное обеспечение лекарствами, реализация национальных проектов, поддержка многодетных семей, развитие сельского хозяйства, состояние Вооруженных Сил», — уточнил Толкачёв. По его мнению, именно готовность президента России общаться и умение отвечать на любые вопросы оказывают прямое влияние на тот высокий уровень доверия избирателей, которым уже много лет пользуется Путин.

Напомним, сегодня, 20 июня, состоялась «прямая линия» президента РФ Владимира Путина. В ходе подготовки к прямому эфиру ему было задано около 2 млн вопросов, большинство из которых касалось проблем в социальной сфере, в ЖКХ, экологии, образовании.