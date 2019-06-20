Путин рассказал, к чему приведёт военный удар США по Ирану

Москва, , 18:57 — REGNUM В случае военного удара США по Ирану может произойти не только региональная катастрофа, но и события непредсказуемо трагического характера, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

По мнению президента РФ, такое развитие событий обернётся всплеском насилия и взрывным увеличением роста количества беженцев

«Для тех, кто предпринял бы попытки подобного рода, это тоже, возможно, имело бы печальные последствия, потому что очень трудно просчитать то, что наступит в случае применения военной силы», — отметил Владимир Путин.

«Иран — это шиитская страна, даже в исламском мире считают, что это люди, которые способны на крайности при необходимости своей собственной защиты, защиты своей собственной страны, — добавил президент. — И во что выльются эти крайности, никто не знает, и кого они затронут, трудно сказать», — подчеркнул российский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон продолжает наращивать военное присутствие у границ с Ираном, а Белый дом и Госдеп регулярно делают заявления о возможном военном ударе по Ирану «для защиты интересов США».

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