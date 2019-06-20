Смоленский губернатор: «Я был готов к любому вопросу президента»

Смоленск, , 18:34 — REGNUM Губернатор Смоленской области Алексей Островский, комментируя ИА REGNUM итоги «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, заявил, что был готов к любому вопросу от главы государства.

«Сегодня я был готов к любому вопросу, который может быть задан мне президентом, в том числе, по ситуации, озвученной в сюжете федерального канала», — подчеркнул Островский, говоря о ситуации с Рославльской детской поликлинике.

«К огромному сожалению, данная проблема характерна не только для Рославльской ЦРБ, всех центральных районных больниц нашего региона, но и, насколько знаю от коллег — губернаторов, для иных субъектов Центрального федерального округа, так или иначе граничащих с Москвой или Московской областью», — сказал губернатор.

«У вопроса, поднятого Светланой — девушкой, приехавшей на территорию региона из Подмосковья, есть как объективные, так и субъективные причины. Объективными причинами являются, как я уже сказал, близость к столице и столичному региону, что способствует оттоку молодых специалистов, поскольку там заработная плата в разы выше. И это вполне объяснимо. На территории Москвы, Московский области располагается значительно большее количество промышленных предприятий, дающих налоговые поступления в бюджеты данных субъектов. Хотя и мы, двигаясь по направлению повышения инвестиционной привлекательности, впервые в этом году войдя в двадцатку [Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ], постепенно увеличиваем среднюю заработную плату по нашему региону, последствием чего станет повышение зарплаты всем бюджетникам на основании соответствующего Указа президента», — отметил Островский.

Но есть еще и субъективная сторона вопроса, отметил Островский — это, по его словам, плохая работа руководителя. Главврач Рославльской ЦРБ и детской поликлиники, сообщил губернатор, был уволен несколько месяцев назад — в том числе и за не решение подобных проблем.

«Администрацией региона по моему поручению в последние годы предпринимаются усилия для того, чтобы решать проблему кадрового «голода» в районных медицинских учреждениях. Проводится целевая подготовка студентов, ординаторов, после чего специалисты направляются для работы в районы. Предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения за счет средств областного бюджета. Опять же за счет региональных средств осуществляется ежемесячная денежная выплата врачам анестезиологам-реаниматологам и сестрам-анестезистам», — добавил губернатор, особо отметив работу автопоезда «Здоровье Смоленщины» в рамках нацпроекта.

За последние семь лет, привел цифры Алексей Островский, подготовлено более 100 специалистов, которые сейчас работают в районных ЦРБ, медикам предоставлено 112 квартир. Но требуются и другие меры для решения кадрового вопроса.

«Я разделяю позицию заведующей детской поликлиникой в том, что, конечно, необходимо переходить к более жесткому прикреплению тех студентов, которые отучились за бюджетный счет в том или ином региональном вузе для работы на территории, где они получили образование», — добавил губернатор.

Алексей Островский также прокомментировал проблему льготного лекарственного обеспечения — напомним, как отмечалось в ходе «прямой линии», проблемы Минздрав выявил в 30 российских регионах.

«Если бы глава государства задал мне вопрос по данному направлению, то я бы проинформировал о том, что в настоящий момент в Смоленской области есть только 84 отсроченных льготных рецепта, а по жизненно важным лекарствам отсроченных рецептов нет вообще. Данный вопрос находится под моим ежедневным личным контролем. И мне было бы, что доложить в случае прямого вопроса со стороны главы государства», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Рославля в ходе «прямой линии» с президентом пожаловалась, что не смогла посетить со своим грудным ребенком необходимых медицинских специалистов — из-за их отсутствия в поликлинике. Сложную ситуацию с кадрами подтвердили и в администрации региона, отметив, что для ее решения принимаются меры. В СК и прокуратуре начали проверки.

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