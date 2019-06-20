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Депутат Госдумы: после «прямой линии» президента придётся менять законы

Политика

Общение с народом не ограничивается эфирным временем

Москва, 20 июня 2019, 18:36 — REGNUM  «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным является не просто общением лидера государства с народом, но и элементом управления страной. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Это одна из систем управления страной. Это не просто «прямая линия». Это очевидный механизм управления. Мы видим только четыре с половиной часа того что на экране. Но на этом не заканчивается. Весь поток информации будет изучен и систематизирован. Не просто на основе этого будут приняты решения. Я уверен, что по итогам этой «прямой линии» придётся менять законы», — заявил депутат Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Владимир Путин провёл традиционную «прямую линию», которая продолжалась более четырёх часов. В общей сложности лидеру страны поступило около 2,6 млн вопросов.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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