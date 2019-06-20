«Прямая линия» показала, что народ доверяет президенту РФ – Аксаков

Москва, , 18:23 — REGNUM «Прямая линия» стала посланием доверия и надежды, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 20 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это послание народа к Путину говорит о том, что народ доверяет своему президенту, — сказал Аксаков. — Послание доверия и послание надежды, что будет лучше, в том числе благодаря деятельности президента. Надо говорить о проблемах, и сегодня это было очень хорошо продемонстрировано. Уже в этом году, начиная с ближайшего времени, мы заметим изменения, которые будут точечными, но через определённый промежуток времени могут превратиться в полноводную реку, в системное проявление. Например, снижение ключевой ставки. Вроде бы мизерное — на 0,25 процентов, но уже вслед за этим несколько банков заявили о снижении процентов по ипотечным кредитам. Это уже хорошая поддержка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Максима Жарова, информативность «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным сильно упала даже по сравнению с традиционным его форматом.

«Что касается информативности «прямой линии», то дело не в вопросах, а в ответах президента, министров и губернаторов на эти вопросы. Сегодня была предпринята попытка расширить формат мероприятия, внедрить в ставший привычным сценарий его проведения новые элементы. Однако за счёт новых форматов (это, например, странная и многими непонятая онлайн-конференция по проблемам медицины в малых городах) потерялись сами вопросы, всю их остроту гасили совершенно ненужные и политически вредные реминисценции корреспондентов и разного рода блогеров и медиамейкеров», — отметил политолог.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за смены формата информативность «прямой линии» с Путиным упала — мнение