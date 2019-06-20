Пока Минфин «зарезает», от лотереи с «прямой линией» выигрывают единицы

Йошкар-Ола, , 18:14 — REGNUM До тех пор, пока регионы не получат необходимое финансирование, будет продолжаться лотерея с «прямой линией», в которой будут выигрывать лишь единицы. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госдумы Сергей Казанков, комментируя «прямую линию» президента России Владимира Путина 20 июня.

«Как и в предыдущие годы, смотрю «прямую линию» с президентом и жду, смогут ли задать вопрос жители Марий Эл. К сожалению, система власти в стране находится в режиме ручного управления. Для того, чтобы отремонтировать школу или проложить водопровод необходимо прямое вмешательство главы государства. Мне очень понравился вопрос: «Когда уже президент перестанет заниматься мелкими частными проблемами?». Это очень правильный вопрос.

Не хватит никакого телевизионного времени, чтобы озвучить все имеющиеся в стране проблемы. Конечно, те школы и водопроводы, о которых люди смогли спросить президента, будут отремонтированы. Но в стране их в сотни раз больше. При этом в регионах и муниципалитетах хронически не хватает бюджетных средств.

Я работал в бюджетном комитете Госдумы и на своём опыте убедился, что Минфин России «зарезает» почти все предложения депутатов, в том числе представителей партии власти. До тех пор, пока регионы не получат необходимое финансирование, будет продолжаться лотерея с прямой линией, в которой будут выигрывать лишь единицы», — сказал депутат.