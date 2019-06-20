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Глава Крыма: «прямая линия» — кратчайшее расстояние между народом и властью

Политика

Сергей Аксёнов уверен, это — «тест» на качество работы чиновников на местах, прямое руководство к действию для глав регионов

Симферополь, 20 июня 2019, 18:04 — REGNUM  Президент России держит руку на пульсе страны, «соединяя стратегический подход к решению вопросов внутренней и международной повестки с вниманием к конкретным проблемам, волнующим конкретного человека. Такое мнение 20 июня высказал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Прямая линия» с президентом — это кратчайшее расстояние между народом и властью, пример для руководителей всех уровней. И, конечно, это своего рода «тест» на качество работы чиновников на местах, прямое руководство к действию для глав регионов. Это касается как конкретных вопросов, так и общей стратегии развития субъектов, решения важных региональных проблем», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Максима Жарова, информативность «прямой линии» с Путиным в этом году сильно упала по сравнению даже с традиционным его форматом.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Крыма пообещал разобраться со всеми вопросами крымчан для Путина

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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