«Прямая линия» с Путиным: «Проблемы людей неважными быть не могут»

Москва, , 17:58 — REGNUM Современный формат «прямой линии» с президентом России сделал доступным общение с главой государства представителей самых разных групп населения страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил политолог, кандидат политических наук Башкирской академии государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан Владимир Савичев.

«На самом деле эта пресс-конференция была срезом очень разных людей, очень разных регионов, групп населения. Эти группы были представлены сбалансированно — во всяком случае, к этому стремились, дали возможность осветить проблемы всем», — заявил Савичев.

Политолог отметил, что на «прямой линии» высказывались и блогеры, и представители организаций, и руководители благотворительных фондов, и простые граждане — новые технологии и интернет, видеообращения всё активнее используются в «прямой линии», что способствует всё большему вовлечению населения в разговор с президентом.

При этом Владимир Путин поставил акцент на необходимости обращать внимание на широкий круг частных вопросов, касающихся жизни отдельных граждан.

«Президент чётко сказал, что проблемы людей не могут быть неважными. Было сообщение, зачем вы размениваетесь на мелкие вопросы. Для кого-то мелкие, а для кого-то может быть очень существенной частью их жизни», — отметил эксперт.

В то же время президент отметил, что общую картину нельзя получить из отдельных наблюдений.

«По поводу вопроса, не проехаться ли по стране и не посмотреть ли её изнутри — это действительно всё равно отдельные явления. Чтобы взять такую огромную страну, как Россия, надо понимать все процессы в целом», — продолжил Савичев.

«Президент показал себя действительно как руководитель большой политической системы, когда он понимает, что и конкретные вопросы важны, чтобы решить какую-то задачу. но вместе с тем нужно понимать и ситуацию в целом. И то, что он очень подробно остановился на вопросе падения доходов населения, показывает, что чувствует главный нерв — что очень многие процессы, политические и социальные, проходят через этот аспект», — отметил политолог.