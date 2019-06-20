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Глава Крыма пообещал разобраться со всеми вопросами крымчан для Путина

Политика

По каждому из них власти обещают принять необходимое решение и сообщить гражданам о принятых мерах

Симферополь, 20 июня 2019, 17:56 — REGNUM  Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал рассмотреть и взять на контроль все вопросы и просьбы, которые прислали ему в соцсети крымчане во время просмотра «прямой линии» с Владимиром Путиным. Об этом 20 июня руководитель региона сообщил на своей странице в Facebook.

«Все обращения, поступившие в ходе «прямой линии», будут рассмотрены и взяты на контроль. Мы разберёмся в каждом вопросе, по каждому примем необходимое решение и сообщим гражданам о принятых мерах. Это касается и тех сообщений, которые поступили на мои страницы в социальных сетях», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, многие вопросы крымчан, адресованных президенту России Владимиру Путину на очередную «прямую линию», касались решения проблем сферы здравоохранения, транспортной инфраструктуры, ЖКХ и хаотичной застройки полуострова.

Об этом: Крымчане хотят рассказать Путину о проблемах медицины и инфраструктуры

Читайте развитие сюжета: Глава Крыма: «прямая линия» — кратчайшее расстояние между народом и властью

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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