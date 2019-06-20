«Прямая линия» показала доверие граждан России к Путину – эксперт

Москва, , 18:31 — REGNUM «Прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным показывает, что он по-прежнему является единственным представителем власти, которому граждане страны доверяют. Об этом заявил политический эксперт Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Вопросы были сконцентрированы на самых болезненных точках. Кто бы что ни говорил, что подошли не очень остро, но надо понимать, что нельзя объять необъятное», — отметил эксперт.

По мнению Маркелова, количество поступивших вопросов говорит, что у людей остаётся колоссальный интерес к прямому общению с российским лидером.

«Ни в одной стране мира нет такой практики. И президент продолжает держать руку на пульсе страны, для него принципиальный вопрос получать прямые вызовы, чтобы иметь возможность ответить на них. И часть из них, по мере возможности, решить. Президент остаётся единственным человеком, которому верят безукоризненно», — рассказал политический эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня российский лидер провёл традиционную «прямую линию», которая продолжалась более четырёх часов. В общей сложности Путину поступило около 2,6 млн вопросов.

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