«Прямая линия» Путина была пронизана душевностью – депутат Госдумы

Москва, , 17:55 — REGNUM В российском здравоохранении много проблем, но и достижения его тоже очевидны, считает председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов. Об этом он заявил 20 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Такие прямые линии — один из мощнейших инструментов сверить позиции, и я уверен, что все люди нашей страны видят, какое внимание президент страны уделяет здравоохранению, — сказал Морозов. — Он не просто знает проблемы, он их чувствует. И эта прямая линия была пронизана искренностью и душевностью. Проблем на самом деле много, но и достижения здравоохранения очевидны. Но вот эти досадные где-то недоразумения, где-то недоработки и профессиональная лень рождают и дефицит кадров, и разрушение первичного звена».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, персонал Красночикойской центральной районной больницы (Забайкальский край), обеспокоенный возможным сокращением кадров из-за большой кредиторской задолженности учреждения, выстроился в слово SOS и записал при помощи квадрокоптера видеообращение на «прямую линию» президента Владимира Путина. Но, как сообщила ИА «Чита.Ру» председатель районного совета депутатов Светлана Стрекаловская, правоохранители изъяли часть записей под предлогом того, что у участников не было разрешения на полёты.

Тем не менее жители Забайкалья снова записали обращение и отправили его президенту.

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