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Толстой: Глава государства не должен вкручивать лампочки в подъездах

Политика

«Путин раз в год выходит из капитанской каюты»

Толстой: Глава государства не должен вкручивать лампочки в подъездах
Иллюстрация: Duma.gov.ru
Пётр Толстой

Москва, 20 июня 2019, 17:47 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» опять показал чиновникам на местах, как нужно работать, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Он привел аллегорию корабля-страны, капитана-президента и матросов.

«Путин раз в год выходит из капитанской каюты и начинает показывать матросам, как они должны работать. Но такого быть не должно. Капитан должен быть уверен в своих подчинённых. В противном случае матросы могут быть высажены на сушу в ближайшем порту», — рассуждает парламентарий в Facebook.

Депутат разграничил зону ответственности президента.

«Но глава государства не должен вкручивать лампочки в подъездах или устанавливать мусорные контейнеры, понимаете? Это не его компетенция, не его обязанности. Его зона ответственности — обеспечение безопасности страны, определение основных направлений внутренней и внешней политики. Он — гарант Конституции», — подчеркнул Толстой.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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