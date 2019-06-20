Зависимое издание Bellingcat как инструмент пропаганды западных спецслужб

Москва, , 18:19 — REGNUM Международная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием причин катастрофы самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», в среду, 19 июня, провела пресс-конференцию, на которой выдвинула обвинение против трех граждан России и одного гражданина Украины. По мнению JIT, виновниками трагедии являются: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

В Кремле назвали обвинения предвзятыми по отношению к России и отметили крайне избирательный подход Голландии к формированию доказательной базы, что никак нельзя назвать объективностью. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила:

«Интервью господина Вестербеке продемонстрировало, что вкладу в расследование Украины и США, а также сведениям из интернета почему-то приписывается невероятно высокая ценность, в то время как любая помощь от России намеренно умаляется».

Напомним, что заявление следственной группы полностью дублирует доклад британского независимого издания Bellingcat, которое опирается на сомнительные публикации в социальных сетях.

Это как нельзя лучше отражает современную практику ведения информационных войн. Одним из признаков эффективности современной пропаганды является способность оперативного выведения непроверенной информации из сомнительных источников в качестве достоверной через рупоры мировых СМИ.

Также стоит отметить, что в одном из последних выпусков авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон TV» была поднята тема формирования «информационной реальности» и на примере британского издания Bellingcat показано, как «независимые СМИ» предоставляют нам недостоверную информацию, умышленно фальсифицируя данные, преследуя свои цели.

Михалков отмечает, что британское независимое издание Bellingcat основано в июле 2014 г. Элиотом Хиггинсом за два дня авиакатастрофы Боинга 777. При этом агентству без опыта и истории было поручено расследование происшествия.

Н. Михалков подчеркивает, что после всех опубликованных результатов расследований Bellingcat, ряд самых крупных западных СМИ обвиняли Россию со ссылкой на Bellingcat, употребляя такие синтаксические конструкции: «по достоверным источникам», «есть предположение», «скорее всего», «видимо». А любой человек воспринимает информацию из уст телеведущих мировых каналов, со страниц мировой прессы и сайтов в Интернете как правду. Кроме того, фейковая новость, которая попадает в крупнейшие издания, будучи опубликованной, дает права первым лицам государств пользоваться данной информацией как установленным фактом, как абсолютно подтвержденной информацией.

Обратите внимание, что большинство резонансных мировых событий, в которых можно обвинить Россию, проходят через Bellingcat, которые успешно справились с задачами.

Результаты работы пропаганды двухдневного агентства в информационном противостоянии:

‑ присоединение Европы к санкциям США против России;

‑ срыв плана по ускоренному развитию БРИКС;

‑ отказ от «Южного потока» и угроза реализации «Северного потока».

Таким образом, по мнению Михалкова, одним ударом одной ракеты и выводом информации через свежее независимое издание выполняется огромное количество глобальных геополитических задач.

Группе Михалкова удалось установить участников и сотрудников «независимого» издания, именно сотрудников, поскольку для них работа в Bellingcat и координация её деятельности является службой. Перед Вами список основных представителей:

‑ Эллиот Хиггинс, основатель и руководитель Bellingcat — сотрудничал с неправительственной организацией, которую обвиняли в финансировании террористов и попытках организовать продажу сирийской нефти с оккупированных территорий;

‑ Арик Толер — работал в разведывательном отделе банка Bank of America Merrill Lynch, эксперт в российско-украинских отношениях;

‑ Кэмерон Кохун — старший аналитик в Центре правительственной связи Великобритании, связан с английской разведслужбой, помимо этого является консультантом Ливерморской национальной лаборатории, основной задачей которой является разработка ядерного оружия;

‑ Ник Вотерс — офицер британских вооруженных сил в отставке, проходил обучение в Лондоне;

‑ Дэн Касщета — специалист в области оружия массового поражения, лейтенант резерва сухопутных войск США, связан с Эстонско-американским национальным советом. Интерн в секретариате министерства обороны США;

‑ Крис Биггерс — военный и политический аналитик в Гудзонском институте (США);

‑ Джастин Сейц — сотрудник вашингтонской НПО, специализирующейся на проблемах безопасности и тесно сотрудничающей с силовыми ведомствами США;

‑ Альберто Фитарелли — руководитель группы стратегической разведки (Амстердам);

Более того, Кэмерон Кохун, Кристиан Триберт и Ник Вотерс проходили обучение в Лондонском Королевском колледже, входящем в структуру подготовки кадров для британской военной разведки.

Тем не менее для проведения такой информационной работы необходимо большое количество денежных средств. Но у Bellingcat немало источников финансирования. В свою очередь заказчиками и основными спонсорами «независимых расследователей» являются проправительственные организации, государственные органы и спецслужбы стран, ведущих антироссийскую политику. Так, деятельность Bellingcat поддерживается Госдепартаментом США, министерством обороны Великобритании, администрациями Нидерландов и Германии, национальным фондом развития демократии, Атлантическим советом при НАТО, ЮНЕСКО, Google, Facebook, Центром по исследованию коррупции и организованной преступности, Фондом «МакАртуров», Европейским центром журналистики, общественной организацией АВААЗ и другими. Таким образом, многомиллионные суммы выделяются изданию на искажение правды и публикацию дискредитирующих фактов.

Подведя итог, необходимо отметить, что согласно результатам расследования Никиты Михалкова, Bellingcat — организация, состоящая из сотрудников спецслужб различных стран, целью которой является дискредитация РФ и её действий на внешнеполитической арене. Кроме того, группа расследователей не является «независимой», поскольку финансируется различными западными и европейскими антироссийскими организациями.