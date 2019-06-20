Путин не прячется за Twitter, а выходит к народу – член Совфеда Климов

Москва, , 17:52 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин показал, что он обладает информацией о тех проблемах, которые есть в стране. Об этом он 20 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов.

«Наш президент за «Твиттер» не прячется, — сказал Климов. — Он выходит к народу и обладает информацией о тех безобразиях, которые творятся в стране. Раньше просто лекарств не было и денег не было. Бюджет РФ равнялся бюджету штата Нью-Йорк. Сегодня деньги есть, сегодня лекарства появились. Но сидят недобрые люди, и им дела нет до этого. Они обросли бюрократическим жирком и ничего не хотят видеть и слышать».

Однако, как заметил Климов, благодаря «прямым линиям» не только у Путина, но и у министров появляется возможность сразу сконцентрироваться на проблеме.

«После таких линий хочется убедиться, что всё идёт так, как нужно», — сказал Климов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что одна из главных проблем России и одновременно главная задача — это рост производительности труда. Об этом он заявил сегодня, 20 июня, в специальной передаче «Прямая линия с Владимиром Путиным».

По словам президента, одна из ключевых задач на данный момент в России — это увеличить производительность труда. Путин пояснил, что качество жизни граждан напрямую связано с уровнем производительности труда.

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