Владимир Путин о «Лидерах России»: «Эффективный проект»

Москва, , 17:37 — REGNUM В рамках ежегодной «прямой линии», которая состоялась 20 июня в 12:00 по московскому времени, президент Российской Федерации Владимир Путин одобрительно высказался о работе конкурса «Лидеры России», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

«Да, думаю, что это эффективная работа. У нас не только «Лидеры России», кстати говоря. У нас поступило по этому направлению 200 с лишним тысяч заявок, а вообще по различным направлениям поиска и подготовки кадров — миллион с лишним, 1,5 миллиона, по-моему», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос об эффективности конкурса.

Конкурс управленцев «Лидеры России», который проходит при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» стартовал в 2017 году и проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина. Во второй год проведения заявки на участие подали 227 тысяч руководителей из всех регионов России и 68 стран мира. К дистанционному этапу второго конкурса отбора были допущены 91 тысяча конкурсантов, по итогам трех блоков тестирования их количество сократилось до 3 294 участников, которые были приглашены в полуфиналы конкурса по федеральным округам.

В финале, который прошел в Сочи с 13 по 17 марта, встретились 300 финалистов, из их числа были определены 104 победителя конкурса. Все финалисты получили образовательные гранты на 1 миллион рублей, а победители — еще и наставников из числа лучших российских руководителей.

Глава государства во время прямой линии также добавил, что большинство участников, которые приняли участие в конкурсе и вышли в финал, уже работают на высокопоставленных должностях.

«Что касается этого лифта, который называется «Лидеры России», то он работает эффективно, и значительная часть тех людей, которые прошли через это сито, если можно так сказать, через этот лифт, они уже работают и министрами федеральными, и губернаторами», — добавил глава государства.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров, комментируя слова президента, отметил, что «всего за два года реализации конкурса назначения на различные должности в органы государственной власти и бизнес-структуры получили свыше 100 человек».

Он также добавил, что «Лидеры России» — это не конкурс на замещение вакантных должностей, но то, что его участники оказываются востребованными на самых высоких должностях — объективная оценка уровня и компетентности наших конкурсантов. В этом и ценность конкурса — он позволяет получить комплексную оценку своих навыков и знаний, опытности и компетенций и дает возможность подняться на ступень выше в своем профессиональном развитии».