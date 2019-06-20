После скандал армянская делегация покинула зал заседаний парламента Грузии

Тбилиси, , 17:31 — REGNUM Aрмянская делегация во главе с вице — спикером Аленом Симоняном в полном составе покинула зал заседаний парламента Грузии, где проходила Межпарламентская ассамблея православия (МАП).

Как впоследствии объяснил Симонян, это было сделано с тем, чтобы не допустить спекуляций относительно того, кого поддерживают армянские парламентарии в сложившейся ситуации — хорошего соседа Грузию или стратегического партнера Россию. Армянская делегация уже выехала из Тбилиси и возвращается в Ереван.

Как передают грузинские СМИ, стартовавшая сегодня, 20 июня, в парламенте Грузии Межпарламентская ассамблея православия, в которой участвовала и армянская делегация, завершилась скандалом.

Заседание было прервано после того, как председательствующий на нем российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло главы законодательного органа Грузии и попытался продолжить работы по проведению собрания на русском языке.

Эта сцена вызвала волну недовольства среди присутствующих на заседании, а также в здании парламента, что привело к акциям протеста.

На инцидент жестко отреагировал и официальный Тбилиси. Премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что «тяжело было видеть депутата-оккупанта на главной кафедре грузинского законодательного органа».

После инцидента российский депутат заявил, что переговоры между Грузией и Россией по гуманитарным и экономическим вопросам находятся на грани провала.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Госдумы под охраной покидают здание парламента Грузии — Гаврилов