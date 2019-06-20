Четверг, 20 Июня 2019 года
17:44:15 МСК

ВКС РФ возобновили воздушную компанию над северо-западом Сирии

Политика

Террористы опять применяют ПЗРК

ВКС РФ возобновили воздушную компанию над северо-западом Сирии
Иллюстрация: Mil.ru
Самолеты Воздушно-космических сил РФ в Сирии

Дамаск, 20 июня 2019, 17:29 — REGNUM  Российские ВВС возобновили свою воздушную кампанию над северо-западом Сирии после короткого перерыва на обсуждение с Турцией потенциального прекращения огня в провинции Идлиб. Согласно информации из провинции Хама, 19 июня российские ВКС нанесли большое количество авиаударов по позициям боевиков в городах Джибин и Аль-Латамина. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Затем российская авиация продолжила свои удары на северо-западе Хамы, нацелившись на стратегическую вершину Таль-Малах, которая была захвачена джихадистами «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзниками из «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в начале июня 2019 года.

Помимо российских авиаударов, Сирийские арабские ВВС ежечасно наносят удары в провинциях Идлиб и Хама. Сирийская авиация сосредоточила большую часть своих ударов на горы Арбаин и северо-западный регион провинции Хама.

19 июня появилось очередное сообщение террористов о применении ими ПЗРК по сирийскому боевому самолету. По утверждению боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они подбили сирийский самолет, когда он возвращался на свою базу в провинции Хама.

После того, как ракета попала в самолет, пилот сирийских ВВС был вынужден совершить экстренную посадку на близлежащем военном аэродроме. Сирийские военные пока не подтверждают данную информацию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить