Владимир Путин показал, что не бежит от проблем и вопросов – политолог

Москва, , 17:32 — REGNUM На прошедшей 20 июня «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин дал ответ на важный общественный запрос, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 20 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Болезненных вопросов было много, — констатировал эксперт. — И вообще президент, мне кажется, от проблем не убегал. Власть и президент лично не боятся говорить о том, что людей волнует. Более того, она выносит эти проблемы в начало «Прямой линии» и стремится показать рельефное представление. Но важно, что нет паники и немотивированных опасений. Есть представление о том, что мусорная реформа сталкивается с проблемами, но и есть представление, как их решать. Есть проблема врачей, но решается проблема с их заработной платой».

Президент, по мнению Орлова, прежде всего отметил общественный запрос на улучшение качества жизни и выстраивание такой взаимосвязи, когда происходящие перемены ясно и определённо изменяют жизнь людей к лучшему.

«Об этом была сегодня «Прямая линия», — подчеркнул Орлов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рамках «Прямой линии» президент РФ обозначил три основные проблемы здравоохранения в России — это доступность первичного звена здравоохранения (ФАПы), второе — дефицит врачей-специалистов, и третье — лекарственное обеспечение.

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