Четверг, 20 Июня 2019 года
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Ddos-атака подтвердила актуальность мировых норм в регулировании интернета

Политика

«Прямая линия»

Москва, 20 июня 2019, 17:28 — REGNUM  Отраженная в ходе «прямой линии» Ddos-атака показала актуальность выработки единого международного законодательства в сфере регулирования интернета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

«Отраженная в ходе прямой линии Ddos-атака показала, что от действий киберпреступников страдают не только отдельные граждане и бизнесы, но средства массовой информации и объекты телекоммуникационной инфраструктуры», — констатировал Левин.

Президент обоснованно напомнил о неоднократно выдвигавшихся российской стороной инициативах, предполагающих выработку единого международного законодательства в сфере регулирования сети «Интернет», подчеркнул глава профильного комитета Госдумы.

Во время трансляции «прямой линии» с Владимиром Путиным на крупнейших телеканалах страны кол-центр программы подвергся DDoS-атаке. В атаке обвинили Украину.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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