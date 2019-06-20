Ddos-атака подтвердила актуальность мировых норм в регулировании интернета

Москва, , 17:28 — REGNUM Отраженная в ходе «прямой линии» Ddos-атака показала актуальность выработки единого международного законодательства в сфере регулирования интернета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

«Отраженная в ходе прямой линии Ddos-атака показала, что от действий киберпреступников страдают не только отдельные граждане и бизнесы, но средства массовой информации и объекты телекоммуникационной инфраструктуры», — констатировал Левин.

Президент обоснованно напомнил о неоднократно выдвигавшихся российской стороной инициативах, предполагающих выработку единого международного законодательства в сфере регулирования сети «Интернет», подчеркнул глава профильного комитета Госдумы.

Во время трансляции «прямой линии» с Владимиром Путиным на крупнейших телеканалах страны кол-центр программы подвергся DDoS-атаке. В атаке обвинили Украину.