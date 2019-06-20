Путин рассказал о российских ЧВК, действующих в Сирии

Москва, , 17:22 — REGNUM На территории Сирии действительно присутствуют российские частные охранные компании, также известные под названием ЧВК, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам прямой линии.

Президент России подчеркнул, что частные охранные компании, действующие в Сирии, не связаны с российским государством или с российскими Вооружёнными силами.

«Во всяком случае, там решаются вопросы экономического характера, связанные с экономической деятельностью, с добычей нефти, с освоением месторождений и так далее. Вот о чём там речь, и, конечно, мы признаем, что, даже решая эти народно-хозяйственные задачи, как раньше говорили, люди рискуют жизнью. Это тоже вклад, кстати говоря, в борьбу с терроризмом», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос, не стоит ли признать сотрудников российских частных охранных компаний, действующих в «горячих точках», участниками боевых действий, президент ответил, что к боевым действиям российских Вооруженных сил эти люди отношения не имеют.

«Они не являются участниками боевых действий, к сожалению или к счастью», — сказал Владимир Путин.

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