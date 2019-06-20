Из-за смены формата информативность «прямой линии» с Путиным упала — мнение

Симферополь, , 17:19 — REGNUM Информативность «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным сильно упала даже по сравнению с традиционным его форматом. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 20 июня высказал политолог Максим Жаров.

«Что касается информативности «прямой линии», то дело не в вопросах, а в ответах президента, министров и губернаторов на эти вопросы. Сегодня была предпринята попытка расширить формат мероприятия, внедрить в ставший привычным сценарий его проведения новые элементы. Однако за счёт новых форматов (это, например, странная и многими непонятая онлайн-конференция по проблемам медицины в малых городах) потерялись сами вопросы, всю их остроту гасили совершенно ненужные и политические вредные реминисценции корреспондентов и разного рода блогеров и медиамейкеров», — отметил политолог.

В результате, по его словам, информативность мероприятия сильно упала даже по сравнению с традиционным его форматом, который уже давно себя изжил.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году «прямая линия» продолжалась 4 часа 20 минут, глава государства ответил на 73 вопроса. Большинство из них касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта.

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