В ГД осознают актуальность ускорения в работе с лекарственным обеспечением

Москва, , 17:14 — REGNUM Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев удивлен несоответствием затрат государства и реально получаемых препаратов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

«Сегодня государство тратит 400 млрд рублей ежегодно на лекарства — это очень большие деньги. И удивительно, что этих расходах проблема обеспеченности лекарствами остается», — заявил Исаев журналистам.

Он напомнил, что в 2019 году была создана межфракционная рабочая группа по изменению законодательству по лекарственному обеспечению граждан.

«Мы сейчас плотно работаем с правительством, предлагаем целый ряд решений, связанных и с регистрацией новых лекарств, и с патентной защитой отечественных препаратов и с вопросом об обеспечении граждан лекарствами за бюджетный счет, и с организацией реальной конкуренции, которая бы в определенной степени потеснила монополизм, существующий сегодня в аптеках, когда пациентам навязывают заведомо более дорогие лекарства», — перечислил он.

«Прямая линия» с президентом РФ показала, что парламентариям «нужно ускоряться в этой работе».

"Люди ждут от нас решений, потому что нынешнее несоответствие затрат государства и реально получаемых препаратов — это проблема, которая должна быть решена и на уровне исполнения, и на законодательном уровне», — заявил Исаев.