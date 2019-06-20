Сирийская армия возобновила наступательные действия в провинции Хама

Дамаск, , 17:12 — REGNUM Сирийская Арабская армия (САА) возобновила наступление на северо-западе провинции Хама, предыдущее наступление было отбито джихадистами. Сирийские военные с подразделениями элитной дивизии «Силы Тигра» в авангарде начала вторую волну наступления на большую вершину холма Таль-Малах и близлежащий город Джибин днём 20 июня. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

По данным военного источника в Хаме, сирийская армия достигла города Джибин после ожесточенного боя с террористами из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзниками из «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источник добавил, что в Джибине продолжаются интенсивные столкновения, поскольку Сирийская арабская армия пытается войти в этот небольшой город, расположенный к востоку от Скайлабии.

Пока джихадистские повстанцы контролируют Джибин и Таль-Малах, главная дорога, соединяющая два правительственных оплота, города Мхарде и Скайлабия, будет оставаться закрытой.