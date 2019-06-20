Ким Чен Ын заявил, что у Северной Кореи не бесконечное терпение

Пхеньян, , 17:06 — REGNUM В ходе переговоров с главой КНР Си Цзиньпином в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о сложностях переговоров с США по денуклеаризации, 20 июня передает агентство Associated Press.

«Северная Корея хотела бы сохранять терпение, — отметил Ким Чен Ын. — Более года северокорейская сторона принимала много позитивных мер, чтобы избежать эскалации ситуации… но не получила адекватного ответа от другой стороны».

Как сообщало, Си Цзиньпин в ходе переговоров в Северной Корее призвал Ким Чен Ына продолжить переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

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