Четверг, 20 Июня 2019 года
17:13:26 МСК

Ким Чен Ын заявил, что у Северной Кореи не бесконечное терпение

Политика

«Более года северокорейская сторона принимала много позитивных мер, чтобы избежать эскалации»

Ким Чен Ын заявил, что у Северной Кореи не бесконечное терпение
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Пхеньян, 20 июня 2019, 17:06 — REGNUM  В ходе переговоров с главой КНР Си Цзиньпином в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о сложностях переговоров с США по денуклеаризации, 20 июня передает агентство Associated Press.

«Северная Корея хотела бы сохранять терпение, — отметил Ким Чен Ын. — Более года северокорейская сторона принимала много позитивных мер, чтобы избежать эскалации ситуации… но не получила адекватного ответа от другой стороны».

Как сообщало, Си Цзиньпин в ходе переговоров в Северной Корее призвал Ким Чен Ына продолжить переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также: Си Цзиньпин посоветовал Ким Чен Ыну продолжить переговоры с Трампом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и КНДР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить