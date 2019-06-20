«Беспрецедентная откровенность»: глава Тувы о «прямой линии» с Путиным

Кызыл, , 17:03 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол посвятил пост в соцсети «ВКонтакте» «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Работаем вместе с президентом. Беспрецедентная открытость и откровенность лидера страны в общении с народом», — подчеркнул глава Тувы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 июня состоялась традиционная «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. Мероприятие, в ходе которого главе государства задали множество острых и злободневных вопросов, продлилось более 4 часов.

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В том числе ответил президент и на вопросы, адресованные ему жителями сибирских регионов.

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