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Косачёв уловил сигнал к объединению парламентов РФ и Белоруссии

Политика

«Прямая линия»

Косачёв уловил сигнал к объединению парламентов РФ и Белоруссии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Белоруссия

Москва, 20 июня 2019, 17:03 — REGNUM  Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв услышал сигнал в заявлениях президента РФ Владимиру Путина относительно развития Союзного государства.

«Отдельно отметил бы высказывание президента по поводу Союзного государства Белоруссии и России, и, в частности, замечание о том, что пока не была реализована инициатива об общем парламенте, и это может стать предметом отдельного обсуждения с президентом Белоруссии (Александром Лукашенко — ИА REGNUM)», — отметил Косачёв в Facebook.

Парламентарий видит в этом предложении поле для работы Госдумы и Совфеда.

«Важный сигнал, и, полагаю, парламентариям обеих стран есть смысл также включиться в эту работу и высказать свои предложения на этот счет», — подчеркнул сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия и Белоруссия не собираются объединяться в одно полноценное государство, заявил президент РФ Владимир Путин.

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