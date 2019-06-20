Косачёв уловил сигнал к объединению парламентов РФ и Белоруссии

Москва, , 17:03 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв услышал сигнал в заявлениях президента РФ Владимиру Путина относительно развития Союзного государства.

«Отдельно отметил бы высказывание президента по поводу Союзного государства Белоруссии и России, и, в частности, замечание о том, что пока не была реализована инициатива об общем парламенте, и это может стать предметом отдельного обсуждения с президентом Белоруссии (Александром Лукашенко — ИА REGNUM)», — отметил Косачёв в Facebook.

Парламентарий видит в этом предложении поле для работы Госдумы и Совфеда.

«Важный сигнал, и, полагаю, парламентариям обеих стран есть смысл также включиться в эту работу и высказать свои предложения на этот счет», — подчеркнул сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия и Белоруссия не собираются объединяться в одно полноценное государство, заявил президент РФ Владимир Путин.