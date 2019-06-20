Грузия доказала: православие и политика неразделимы

Андро Малкин, , 18:28 — REGNUM

Грузия в очередной раз доказала, что для нее политика и все остальные стороны общественной жизни неразделимы. Во всяком случае, на парламентском уровне это было доказано сегодня, когда в Тбилиси должна была открыться сессия Межпарламентской ассамблеи православия, председателем которой является представитель России депутат Сергей Гаврилов.

Для участия в этом мероприятии в столицу Грузии прибыли около 100 делегатов из 25 стран. Торжественный прием гостей состоялся днем раньше в бывшем президентском дворце, ныне дворце государственных церемоний. Был выражен определенный протест, прошла организованная прозападными силами небольшая акция, оппозиция сделала несколько заявлений с осуждением властей из-за приглашения на сессию ассамблеи российского депутата. Последовали соответствующие объяснения от лидеров правящей партии «Грузинская мечта» о том, что Гаврилов — председатель ассамблеи, и не пригласить его было невозможно, что он не нарушал закона Грузии «Об оккупированных территориях». Да и сам Гаврилов в беседе с грузинскими журналистами (настроенными, надо отметить, вовсе не доброжелательно) признавался в любви к Грузии, говорил, что здесь его родина, убеждал, что в абхазской войне не участвовал. Но… не поверили, слова пропустили «мимо ушей» и продолжали накалять обстановку.

Причем негативный тон угрожающих заявлений «прозападных» сил в дальнейшем поддержали и многие представители правящей партии. В частности, первый заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили в сердцах написала, что ей больно видеть представителя страны-«оккупанта» на трибуне, которую занимает председатель парламента Грузии. И удостоилась похвалы не только от общественности, но и от оппонентов «Грузинской мечты».

Ситуация обострилась после того, как участники ассамблеи 20 июня утром явились в парламент Грузии, где в течение 2 дней должна была проходить непосредственно сессия Межпарламентской ассамблеи православия. На фоне неуклонно накалявшейся обстановки как внутри законодательного органа, так и за его пределами, было принято решение о прекращении заседания и его продолжении в другом месте. Но судя по ситуации, сессия может вообще не состояться.

Инициаторами и организаторами ажиотажа вокруг председательства российского депутата выступили лидеры партии «Европейская Грузия», бывшие соратники экс-президента Саакашвили, которых поддержали депутаты от «Национального движения». Российских делегатов не только оскорбили словесно, но и облили водой, порвали документы сессии, заняли трибуны и места спикерата и не позволили продолжить заседание…

Раздавались не самые доброжелательные, порой непристойные возгласы и звучали требования, чтобы российские «оккупанты» покинули парламент и Грузию. Делались и такие оценки, что Россия «без всяких танков и оружия» взяла здание парламента.

В защиту российской делегации попытались выступить лишь депутаты от «Альянса патриотов», но их малочисленность и слабый протест особого влияния на протестующих не возымели и лишь подлили масла в огонь. Зазвучали призывы к отставке председателя парламента и наказанию тех, кто пригласил в Грузию представителей «оккупанта».

А за стенами парламента собрались представители неправительственных организаций и гражданские активисты, которые пришли сюда со «специальными» антироссийскими лозунгами и выражали негодование в адрес Гаврилова и российского президента Путина и требовали, чтобы «оккупанты» немедленно покинули парламент и Грузию. Но на акции у здания парламента НПО и активисты гражданского сектора не успокоились. После отъезда делегатов ассамблеи они переместились к гостинице «Рэдиссон», тут же, на проспекте Руставели, и параллельно словесному выражению протеста забросали яйцами окна гостиницы, в которых виднелись силуэты делегатов. Одним из этих силуэтов мог быть силуэт российского депутата Гаврилова.

Отклик со стороны правительства на эти события оказался несколько неожиданным, но вполне соответствующим требованиям оппозиции. Со специальным заявлением выступил лидер правящей партии Бидзина Иванишвили. В тон обвинениям, прозвучавшим из уст соратников экс-президента Саакашвили, он назвал недопустимым, чтобы представитель «страны-оккупанта председательствовал на каком-либо форуме в парламенте Грузии», и назвал случившееся процедурной ошибкой.

«Полностью разделяю откровенное возмущение наших сограждан в связи с развернувшимися в парламенте Грузии событиями. Недопустимо, чтобы в парламенте Грузии представитель страны-оккупанта руководил каким-либо форумом. Как мне сообщили, это была процедурная ошибка, политическое значение которой, к сожалению, организаторы не учли, на что обязательно последует соответствующее реагирование. Я уже поговорил с председателем парламента, выразил ему мою строгую позицию, и, конечно, по моей рекомендации, это заседание должно быть немедленно прекращено», — написал в своем обращении Иванишвили.

За словами лидера аналогичные оценки случившемуся стали один за другим высказывать и другие члены правящей партии, начиная от председателя парламента и лидера большинства и заканчивая рядовыми депутатами. Все в один голос подчеркивали, что депутат от «страны-оккупанта» не должен был вступать в парламент Грузии и тем более занимать кресло председателя парламента и вести заседание. Содержание заседания никакого значения при этом не имело.

Если уж присутствие депутата от «страны-оккупанта» оказалось таким неприемлемым не только для ярых антироссийских сил в лице соратников Саакашвили (а бывшие и нынешние давно доказали, что они заодно и остаются одной силой с одной целью), но и для властей Грузии, почему тогда они заранее не учли этого момента и не предотвратили подобное развитие событий? Не нынешняя ли власть пригласила в Тбилиси участников Межпарламентской ассамблеи? Не она ли выбрала местом проведения форума парламент? Не ей ли было известно, кто возглавляет организацию и что может за всем этим последовать? В итоге развернувшихся в стране событий в очередной раз пострадал лишь международный имидж Грузии. А может, и не пострадал вовсе? А наоборот, еще больше «окреп» в глазах «западных партнеров», так как грузинские политики сумели так «стойко» противостоять представителю «оккупанта», а общественность сумела так громко и на весь мир еще раз осудить Россию?!

На срыве сессии оппозиция не остановилась. Сегодня вечером у здания парламента Грузии состоится очередная акция протеста, на которой, как уже заявляют лидеры «Европейской Грузии», «Национального движения» и гражданские активисты, они не только опротестуют приезд российской делегации, но и потребуют отставки нынешнего правительства Грузии.

Подобные кульминационные моменты для «Грузинской мечты» создавались не раз, и каждый раз ее лидеру удавалось тем или иным путем вывести свою партию из «неудобной» и находящейся на грани провала ситуации. Сумеет ли правящая партия справиться с выпавшей на нее «неприятностью» на этот раз? И поможет ли ей резко антироссийская риторика, прозвучавшая в заявлениях в ответ на протест оппозиции? Покажет время. Ряд аналитиков уже высказывает предположение, что срок, отведенный на правление «Грузинской мечте», истекает, и внутри страны и за рубежом усиленно ищут ей замену.