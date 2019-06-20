Четверг, 20 Июня 2019 года
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Пентагон признал потерю беспилотника, сбитого иранской ракетой

Политика

Ранее американские военные отрицали сам факт его полётов в этом районе

Вашингтон, 20 июня 2019, 16:59 — REGNUM  Американский разведывательный беспилотник действительно был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух», сообщил 20 июня представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан в интервью CNBC.

По его словам, летательный аппарат системы расширенной морской разведки (BAMS) был потерян над Ормузским проливом.

«Центральное командование США подтверждает, что летательный аппарат системы расширенной морской разведки (BAMS) ВМС США был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух» во время выполнения задания в международном воздушном пространстве над водами Ормузского пролива примерно в 11:35 по GMT», — сказал Билл Урбан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщил об уничтожении беспилотного разведчика США, вторгшегося в воздушное пространство Ирана в южной прибрежной провинции Хормозган.

Стоит отметить, что ранее американские военные отрицали сам факт его полётов в этом районе в указанное время.

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Противостояние Ирана и США
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