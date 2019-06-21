Евразия справится сама. Что показал саммит ШОС

Москва, , 05:17 — REGNUM Завершившийся в Бишкеке саммит глав-государств ШОС продемонстрировал дальнейшее движение государств Евразии навстречу друг другу в стремлении решать проблемы континента силами стран самого континента. В чем отличие деклараций и перспектив и что изменилось за год, прошедший с прошлой конференции, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Нынешняя Бишкекская декларация саммита ШОС зазвучала гораздо конкретнее, в ней четко указывается на нарастание интенсивности перемен. Похоже, что эпоха веры в выигрышную для всех глобализацию завершилась окончательно, и даже слова китайского лидера Си Цзиньпина, продолжающего использовать ту же риторику, на фоне реальности выглядят всего лишь данью недавней традиции. Также в нынешней декларации прямо указывается на формирование в масштабе Евразии сотрудничества (а в перспективе, возможно, альянса), призванного предотвратить хаос и потрясения.

Попытки США противопоставить российско-китайской модели содружества свою систему явно дают сбои. Это показывает как весьма успешный вояж Си Цзиньпина в ЕС, так и провал антииранской провокации со взрывом танкеров вблизи Омана, попытки США надавить на Иран посредством этой провокации не принесли результата. Бишкекский саммит продемонстрировал также готовность участников к решению евразийских задач без привлечения каких-либо сторонних сил.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «ШОС раздвигает границы».