Тамбовский губернатор: Владимир Путин нацеливает нас на эффективное общение

Тамбов, , 16:54 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным» отметил «предельную заинтересованность и эмпатию» президента страны. Он также подчеркнул, что «такой прямой и откровенный диалог на актуальные темы даёт региональной и муниципальной власти пример работы с населением, решения значимых вопросов», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор Александр Никитин отметил, что «Прямая линия с Владимиром Путиным» — «событие, к которому приковано внимание всей страны».

"И она вновь продемонстрировала высочайший профессионализм и открытость главы государства, доскональное знание обсуждаемых вопросов. Это был подробный и откровенный разговор на самые актуальные темы, которые волнуют каждого из нас», — сказал глава Тамбовской области, подчеркнув, что с каждым годом все больше людей стремится «напрямую обратиться к главе государства»:

«И это свидетельство растущего доверия россиян к своему президенту и уверенности в решении вопроса».

Губернатор отметил, что, «как всегда, было много личных вопросов», но «в большинстве своём жителей волновали темы, важные для всех: здравоохранение, социальная сфера, образование, ЖКХ, развитие производства, международные отношения, оборона».

"Чувствуется, что люди знают о том, какая большая работа проводится государством, лично президентом страны в направлении улучшения жизни россиян, урегулирования глобальных конфликтов. Полностью поддерживаю главу государства в том, что генеральный способ улучшения уровня жизни в стране — повышение производительности труда и развитие экономики.

Считаю, что такой прямой и откровенный диалог на актуальные темы даёт региональной и муниципальной власти пример работы с населением, решения значимых вопросов. Демонстрируя предельную заинтересованность и эмпатию, Владимир Владимирович ориентирует нас всех на открытость и эффективность общения. По собственному опыту знаю, именно такой формат является самой действенной и востребованной формой коммуникации жителей и власти», — сказал Александр Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня прошла семнадцатая по счету «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства в течение нескольких часов в прямом эфире отвечал на вопросы граждан.