Путин: Главная проблема России — низкая производительность труда

Москва, , 16:52 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что одна из главных проблем России и одновременно главная задача — это рост производительности труда. Об этом российский лидер заявил сегодня, 20 июня, в специальной передаче «Прямая линия с Владимиром Путиным».

По словам президента, одна из ключевых задач на данный момент в России — это увеличить производительность труда. Путин пояснил, что качество жизни граждан напрямую связано с уровнем производительности труда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рост производительности труда напрямую связан с научно-техническим прогрессом и внедрением его результатов в повседневную экономическую жизнь.