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Путин: Главная проблема России — низкая производительность труда

Политика

Производительность труда напрямую связана с качеством жизни людей

Москва, 20 июня 2019, 16:52 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что одна из главных проблем России и одновременно главная задача — это рост производительности труда. Об этом российский лидер заявил сегодня, 20 июня, в специальной передаче «Прямая линия с Владимиром Путиным».

По словам президента, одна из ключевых задач на данный момент в России — это увеличить производительность труда. Путин пояснил, что качество жизни граждан напрямую связано с уровнем производительности труда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рост производительности труда напрямую связан с научно-техническим прогрессом и внедрением его результатов в повседневную экономическую жизнь.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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