«Прямая линия» с президентом – важный посыл губернаторам: Дюмин

Тула, , 16:42 — REGNUM Все наиболее острые для России проблемы нашли отражение на «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, комментируя итоги «прямой линии с президентом» 20 июня, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

«На «прямой линии» президента получили отражение все наиболее острые для страны проблемы. Владимир Владимирович подтвердил социальную направленность политики государства, еще раз указал на главную конечную цель нацпроектов — повышение качества жизни людей. Сегодня на развитие важнейших отраслей выделяются достаточно большие средства, но они не всегда эффективно используются — как, например, в случае с лекарственным обеспечением. Для регионов это, безусловно, важный посыл — больше ответственности на местах. Нацпроекты — это проверка эффективности работы каждого руководителя», — сказал губернатор.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в регионе реализации национальных проектов уделяется приоритетное внимание, за каждым из них закреплены ответственные должностные лица.

«И мы стараемся делать все, чтобы людям были понятны цели и видны результаты реализации нацпроектов», — сказал тульский губернатор.

Отдельно глава региона отметил важность внимания, которое президент уделил поддержке фермерства как основы сельского уклада жизни, сохранения и развития локальных брендовых продуктов.

«Мы стремимся поддерживать своих фермеров не только за счет программ с федеральным финансированием, но и находим возможности оказать им дополнительную помощь средствами регионального бюджета», — сказал Дюмин.

«Во внешней политике президент также обозначил твердость своего курса: Россия должна быть сильной, продолжать развивать импортозамещение, добиваться экономического прорыва. Тульская область как индустриальный регион и мастерская России будет делать все, чтобы вносить в эти задачи как можно более серьезный вклад», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня состоялась 17-я по счету «прямая линия» с президентом. В этом году она длилась более четырех часов. Для Владимира Путина поступило более 2,6 млн вопросов.