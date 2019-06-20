Путин рассказал, за что ему до сих пор стыдно

Москва, , 16:36 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе специальной передачи «Прямая линия с Владимиром Путиным» рассказал, что ему до сих пор стыдно. Эфир передачи состоялся сегодня, 20 июня.

Глава государства вспомнил одну из своих поездок по стране. В одном из городов женщина упала перед ним на колени и передала записку с просьбой. Путин пообещал, что обязательно ознакомится с её просьбой.

Записка была передана помощникам президента, а те её потеряли.

«Мне стыдно по сей день», — признался президент России.