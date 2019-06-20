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Путин рассказал, за что ему до сих пор стыдно

Политика

Случай произошел с президентом во время поездки по стране

Путин рассказал, за что ему до сих пор стыдно
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 20 июня 2019, 16:36 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе специальной передачи «Прямая линия с Владимиром Путиным» рассказал, что ему до сих пор стыдно. Эфир передачи состоялся сегодня, 20 июня.

Глава государства вспомнил одну из своих поездок по стране. В одном из городов женщина упала перед ним на колени и передала записку с просьбой. Путин пообещал, что обязательно ознакомится с её просьбой.

Записка была передана помощникам президента, а те её потеряли.

«Мне стыдно по сей день», — признался президент России.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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