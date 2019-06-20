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Организаторы «прямой линии» с Путиным упустили много важных тем — мнение

Политика

Ряд важных тем вроде ситуации в Шиесе либо были проигнорированы, либо ушли на второй план

Симферополь, 20 июня 2019, 16:33 — REGNUM  К организаторам «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным осталось много вопросов, поскольку они не смогли предоставить главе государства множество важных и актуальных тем для обсуждения. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 20 июня высказал политолог Дмитрий Фетисов.

«Несмотря на то, что с самого начала эфира звучали актуальные и злободневные вопросы, ряд важных тем вроде ситуации в Шиесе, «храмового протеста» в Екатеринбурге и «дела Голунова» либо были проигнорированы, либо ушли на второй план. Хватало и организационных проколов в виде пожилых людей в Дагестане, которых поставили под дождь и волны блогеров в эфире «прямой линии», — подчеркнул Дмитрий Фетисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ заявил, что подготовка к прямой линии шла долгий период, а поступившие вопросы рассматривались заранее.

«Понятно, что в основном людей волнует. Самые острые темы, которые затрагивают граждане в своих обращениях, — это, прежде всего, уровень жизни, уровень доходов, здравоохранение, работа с мусором», — заявил президент.

Об этом: Путин назвал самые острые темы «прямой линии»

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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