Жириновский: Хорошо прошлись по «Единой России»

Москва, , 16:30 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил момент «прямой линии», когда президенту РФ Владимиру Путину был задан вопрос о «банде патриотов» из «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

«Хорошо прошлись по «Единой России», — заявил Жириновский.

Он также обратил внимание на сравнение нынешней России с прежней.

«Президент сравнивает с прошлым. Действительно, стало лучше чем при Ельцине. Но многие забыли, что было при Ельцине», — констатировал депутат Госдумы.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов оценил «прямую линию» как приговор «Единой России».

«Эта приговор «Единой России», которая, монополизировав власть, демонстрирует неспособность либо нежелание решать волнующие население проблемы. С годами они только накапливаются и вызывают все большее раздражение людей», — подчеркнул Миронов.

Во время «прямой линии» президенту России Владимиру Путину задали вопрос о том, куда страну «ведет эта банда патриотов из «Единой России».

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