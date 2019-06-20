Социолог: «прямая линия» с Путиным превратилась в «исповедальный» ритуал

Великий Новгород, , 16:29 — REGNUM «Прямая линия» с президентом России за почти 20 лет её существования «превратилась в некий ритуал, напоминающий организацию искусственного взрыва виртуальной народной активности». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил новгородский политолог и социолог Александр Жуковский.

По его мнению, у этого «ритуала» есть несколько задач.

«Это сбор жалоб, обращений и предложений через процедуры некой «исповедальной недели» и последующей процедуры переформатирования общественной энергии (собственно эфир «прямой линии») в направлении, безопасном для режима», — считает политолог.

По мнению Жуковского, эта процедура — «неплохой рассеивающий механизм», но только для одной стороны процесса, и создание этого «искусственного направленного взрыва» народного возмущения в дальнейшем может привести к рискам не справиться с ним, считает эксперт.

«В России как не умели, так и не умеют решать мелкомасштабные проблемы граждан, захламившие 80% политического пространства своими обидами, жалобами, недоразумениями, претензиями, локальными скандалами. Попытки с высоких горизонтов с сочувствием и вниманием смотреть на все эти ворчания работают как некий аутотренинг, но саму причину, разделяющую страну на «великих» и «низких», не решают», — отметил Александр Жуковский.

Он заявил о диспропорции: большие цели и задачи находятся в остром противоречии с не получающими адекватной поддержки со стороны власти «малыми локальными активностями»: местным самоуправлением, малым бизнесом, общественной активностью, кооперацией.

«Инфраструктура государственного управления перекошена: она упрямо работает с большими амбициозными целями и лишь декларирует заботу о малой локальной активности, не только не помогая, но и мешая ей развиваться и совершенствоваться», — резюмировал эксперт.

Напомним, «прямая линия» с Владимиром Путиным — ежегодная телепрограмма, во время которой президент отвечает на вопросы граждан. В 2019 году в таком формате глава государства пообщался с гражданами уже в 17-й раз.